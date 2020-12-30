قبل “الممتاز”.. “خليج سرت وأبوسليم” يلتقيان في وُدّية

يلتقي فريقا “أبوسليم وخليج سرت”، مساء اليوم، في مباراة وديّة، على ملعب طرابلس الدولي، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاق الدوري الممتاز، منتصف شهر يناير القادم.

وبدأ فريق “خليج سرت” تحضيراته للموسم الجديد، من خلال إقامة معسكر تدريبي في العاصمة طرابلس، بقيادة المدير الفني جمال خميس.

وفي الجهة الأخرى؛ يخوض فريق “أبوسليم”، منذ فترة، مجموعة من المباريات الودية أمام أندية “السويحلي والأهلي طرابلس والشط والوحدة” تحت قيادة المدير الفني جمال بطاو ومساعده يونس الشيباني، ضمن مساعيه الرامية للوصول إلى أقصى درجات الجاهزية.

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