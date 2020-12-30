لجنة المسابقات تقرر تأجيل قرعة الدوري إلى يناير المقبل

أخبار ليبيا 24

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم تأجيل إجراء قرعة الدوري الممتاز التي كان من المقرر إجراؤها غدا الخميس في العاصمة طرابلس، إلى يومي الخامس أو السادس من يناير المقبل.

وفي تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، قال، يونس الكزة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي، أن تحديد موعد القرعة تم بالاتفاق بين رئيس الاتحاد الليبي ولجنة المسابقات، مشيرا إلى أن الدوري الممتاز ينطلق في 15 يناير المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت عشرة أندية من الدوري الليبي الممتاز مقاطعة منافسات المسابقة المحلية للموسم الجديد 2020 -2021 احتجاجا على عدم حصولها على الدعم المادي.

وقررت الأندية العشرة مقاطعة الدوري الليبي؛ إلى حين توفير الدعم للأندية إسوة بفرق المنطقة الغربية التي تحصلت على دعم مادي من قبل وزارة الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن مسابقة الدوري الليبي الممتاز توقفت منذ ما يقارب العامين بسبب الوضع الأمني الذي شهدته البلاد، وكذلك بسبب إعلان عدد من الأندية رفض المشاركة بسبب اشتراطها إقامة الجمعية العمومية للاتحاد الليبي قبل انطلاق المسابقة.