نادي المجاهد بقمينس يُعلن عن تجديد الطاقم الفني والإداري لفريق الأواسط لكرة القدم

قمينس 29 ديسمبر 2020)وال)- أعلن نادي المجاهد بقمينس، عن تكليف أحد أبرز رياضي النادي القدامي الكابتن أحمد دريقلة، بتدريب فريق الأواسط لكرة القدم بالنادي.

هذا وجاءت هذه الخطوة خلال اليومين الماضيين، وذلك بناء على اقتراح تقدم به المدير الرياضي والمشرف على لعبة كرة القدم بالنادي الكابتن جبر بوراوي، بتجديد الطاقم الفني والإداري لفريق الأواسط.

وتمت هذا التعديل الفني بالتنسيق مع المدير الإداري والفني لفرق النادي مع رئيس النادي، ومدير الشؤون الإدارية والاجتماعية.

وكانت إدارة النادي قد قبلت في وقت سابق، استقالة مدرب فريق ألعاب القوى أيضاً، وتم تكليف الكابتن سعد المغربي، أحد قدامى رياضي ألعاب القوى بالنادي، والذي يملك سجلا حافلا بالخبرة، كما أنه متحصل على عدة جوائز وبطولات خلال الفترة الماضية، بالإشراف على فرق الأشبال بالنادي.

وأكد أحد قدامى الرياضيين بالنادي مفتاح بوراوي – لوكالة الأنباء الليبية – أن أسرة النادي من مشجعين ومجلس إدارة ورياضيين وقدامى الرياضيين، مستمرة في عملها لأجل رفع وتيرة العمل الفني والإداري والرياضي، للارتقاء بجميع الألعاب الرياضية، وزيادة سجل الانتصارات والبطولات بالنادي. (وال- قمينس) ع م/ ر ت

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