الأهلي بنغازي جاهز لمواجهة الترجي

عقب الأداء الذي قدّمه في مباراة الذهاب يسعى الأهلي بنغازي لاقتلاع ورقة التأهل من الترجي الرياضي التونسي في موقعة رادس.

وأقنع الأهلي بنغازي الجميع في موقعة الذهاب التي احتضنها ملعب بترو سبورت في العاصمة المصرية القاهرة، حتى أن الصحافة التونسية أشادت بأداء الفريق الليبي الشاب الذي كان قريبا من تحقيق الفوز على حساب الترجي لكن الحظ لم يحالفه لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ويسعى رجال المشوار الطويل لبلوغ دوري المجموعات والإطاحة بالترجي في عقر دارهم، إذ يواصل رفاق الوحيشي تدريباتهم المكثفة في القاهرة قبل السفر إلى تونس، فالفريق استطاع التألق بشكل لافت في 2014 ويستطيع اليوم تكرار التجربة.

وسيدخل الأهلي بنغازي موقعة رادس في ظل استمرار غياب مهاجمه الإيفواري إبراهيما واتارا الذي تعرّض للإصابة في تدريبات الفريق، غياب واتارا سيكون مؤثراً فهو يعرف جيدا فريق باب سويقة.

ولكن الشامخ العبيدي ورفاقه قادرون على إيصال ممثل ليبيا إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا، ومفتاح البطولة سيكون في مباراة الترجي.

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