اخبار الرياضة

أندية المنطقة الشرقية تعلق المشاركة في الدوري الممتاز

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

استضاف نادي شباب الجبل صباح اليوم الأربعاء بمدينة شحات الاجتماع الثاني لأندية المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

و أكد المجتمعون في بيان لهم على تعليق المشاركة في منافسات الدوري الممتاز  للموسم الجديد 2020 -2021، والتي كانت من المقرر أن ينطلق في منتصف يناير المقبل .

وربطت  الأندية المشاركة في الدوري بتوفير الدعم  المادي أسوة بفرق المنطقة الغربية التي تحصلت على دعم مادي من قبل وزارة الشباب والرياضة، حسب بيانهم .

هذا وطالبت  الأندية بالاهتمام ببنيتها التحتية، و صيانتها، مشيرة إلى أن  أكثر من 50 ملعب للأندية في المنطقة الغربية تم صيانتها فيما لم تتحصل الأندية في المنطقة الشرقية على أي شيء بخصوص مشاريع البنية التحتية .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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