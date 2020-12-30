أندية المنطقة الشرقية تعلق المشاركة في الدوري الممتاز

أخبار ليبيا 24 – رياضة

استضاف نادي شباب الجبل صباح اليوم الأربعاء بمدينة شحات الاجتماع الثاني لأندية المجموعة الثانية بالدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

و أكد المجتمعون في بيان لهم على تعليق المشاركة في منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2020 -2021، والتي كانت من المقرر أن ينطلق في منتصف يناير المقبل .

وربطت الأندية المشاركة في الدوري بتوفير الدعم المادي أسوة بفرق المنطقة الغربية التي تحصلت على دعم مادي من قبل وزارة الشباب والرياضة، حسب بيانهم .

هذا وطالبت الأندية بالاهتمام ببنيتها التحتية، و صيانتها، مشيرة إلى أن أكثر من 50 ملعب للأندية في المنطقة الغربية تم صيانتها فيما لم تتحصل الأندية في المنطقة الشرقية على أي شيء بخصوص مشاريع البنية التحتية .