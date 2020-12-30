برشلونة يغرق بنتائجه السيئة في الليغا

لا يزال مسلسل برشلونة في إهدار النقاط بالدوري الإسباني مستمرا، فلم يستطع المدرب رونالد كومان حتى الآن إيجاد حل لهذه النتائج التي لم يتعود عشاق البلوغرانا عليها.

واستقبل مساء أمس برشلونة ضيفه ايبار وسط غياب النجم ليونيل ميسي الذي ظهرت عليه علامات خيبة الأمل من أداء فريقه من خلال وجوده على مدرجات ملعب الكامب نو.

وظهر الفريق الكتالوني مشتتاً وغير قادر على صنع الفارق ليترجم ذلك من خلال ركلة الجزاء الضائعة من قبل برايثوايت، تراجع أداء البرسا منح الثقة للفريق الضيف ليفتتح ايبار النتيجة في الدقيقة السابعة والخمسين عن طريق انريكي غارسيا كيكي.

وكان رد فعل برشلونة حاضرا بعد ذلك بـ10 دقائق عن طريق عثمان ديمبسي الذي منح فريقه هدف التعادل.

بعد ذلك حاول أصحاب الأرض خطف هدف الفوز لكن دون جدوى لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، وليتواصل بذلك مسلسل إهدار النقاط لبرشلونة وسط غضب الجماهير العاشقة للفريق الكتالوني.

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