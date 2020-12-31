الأولمبي يمطر شباك فشلوم بسداسية

يواصل فريق الأولمبي تحضيراته للدوري الممتاز الذي سينطلق في منتصف شهر يناير المقبل بعد غياب استمر لعام ونصف.

واستقبل الأولمبي في ملعبه بمدينة الزاوية فريق فشلوم الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة ودياً، وحسم الأولمبي اللقاء بنتيجة ستة أهداف لهدف وكان أبناء الزاوية مسيطرين طوال زمن المباراة، ويواصل الفريقان خوض عدد من المباريات الودية تحضيرا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

يذكر أن نادي الأولمبي قد استطاع التتويج بالدوري الممتاز موسم 2003-2004 بعد أن قدّم أداء كبيرا واستطاع التفوق على أبرز الأندية الليبية في كرة القدم ويسعى للعودة للمنافسة هذا الموسم.

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