بقيادة “عودة”.. “النصر “يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

باشر فريق “النصر”، الأول لكرة القدم استعداداته للموسم الجديد، المزمع انطلاقه منتصف شهر يناير القادم، بقيادة المدير الفني المصري محمد عودة.

وخاض “النصر “أول مران له في ملعب التدريبات بمقره، في ظلّ تواجد لاعبيه، يتقدمهم الوافد عامر التاورغي، الذي تعاقدت معه الإدارة، في اليومين الماضيين؛ لتعزيز خط الهجوم.

ويُواجه “النصر” فريق “الاتحاد”، بطل الكأس في آخر نسخة، بنهائي “السوبر “، الذي لم يُحدّده اتحاد الكرة، حتى الآن، ويسعى جاهدًا، هذا الموسم، للحفاظ على لقبه عام 2018.

ومثّل “النصر”، ليبيا في منافسات دوري أبطال أفريقيا، وغادر من الدور الأول بعد خسارته أمام “شباب بلوزداد” الجزائري، ذهابًا وإيابًا بهدفين دون ردّ.

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