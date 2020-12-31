والد “ستيفان شعراوي” ينفي عودة ابنه للدوري الإيطالي

أكد والد لاعب “شنغهاي شنهوا” الصيني، ستيفان شعراوي، أنه من الصعب جدًا عودة ابنه إلى الدوري الإيطالي، هذه الفترة.

وأشارت التقارير الصحافية، في الأيام الماضية، إلى أن “شعراوي” بات قريبًا من العودة إلى صفوف فريق العاصمة روما.

واستبعد والده، صبري شعراوي، ذلك، موضحًا أنه من الصعب معرفة ما سيحدث خلال “الميركاتو”.

ولم يخف الوالد أن هناك محاولات لإعادة ابنه إلى “روما”، لكنه أكد أن هناك بعض العقبات، مشيرًا إلى أنه من الصعب إرضاء الجميع.

وكان النجم الإيطالي ذو الأصول المصرية، قد انتقل من روما إلى شنغهاي، مقابل 16 مليون يورو، صيف العام الماضي، وسبق أن لعب مع أندية “جنوى وميلان وروما”، كما مثّل “موناكو” لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية