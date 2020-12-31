اخبار الرياضة

والد “ستيفان شعراوي” ينفي عودة ابنه للدوري الإيطالي

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد والد لاعب “شنغهاي شنهوا” الصيني، ستيفان شعراوي، أنه من الصعب جدًا عودة ابنه إلى الدوري الإيطالي، هذه الفترة.

وأشارت التقارير الصحافية، في الأيام الماضية، إلى أن “شعراوي” بات قريبًا من العودة إلى صفوف فريق العاصمة روما.

واستبعد والده، صبري شعراوي، ذلك، موضحًا أنه من الصعب معرفة ما سيحدث خلال “الميركاتو”.

ولم يخف الوالد أن هناك محاولات لإعادة ابنه إلى “روما”، لكنه أكد أن هناك بعض العقبات، مشيرًا إلى أنه من الصعب إرضاء الجميع.

وكان النجم الإيطالي ذو الأصول المصرية، قد انتقل من روما إلى شنغهاي، مقابل 16 مليون يورو، صيف العام الماضي، وسبق أن لعب مع أندية “جنوى وميلان وروما”، كما مثّل “موناكو” لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك