“إلتشي” يفرض التعادل على “ريال مدريد” في الدوري الإسباني

كسر “إلتشي” سلسلة الانتصارات المتواصلة لـ”ريال مدريد” في الدوري الإسباني؛ بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على ملعب “مانويل مارتينيز فاليرو”، ضمن الجولة الـ 16 من “الليغا”.

وحقق النادي الملكي خمس انتصارات متتالية بالدوري جعلته يحجز المركز الثاني، وأكدت عودته القوية بعد البداية المتعثرة؛ لكن الأمر لم يستمر لأبعد من ذلك، حيث وقع في فخ التعادل أمام “إلتشي”.

ورغم أن “ريال مدريد” افتتح النتيجة أولاً عن طريق لوكا مودريتش في الدقيقة الـ 20 وأنهى الشوط الأول متقدمًا؛ إلا أن ذلك لم يكن كافيًا، لأن أصحاب الأرض استطاعوا العودة في النتيجة في الدقيقة الـ 52 من علامة الجزاء عن طريق فيدال تشافيز.

ورغم محاولات “رفاق راموس” للعودة إلى مدريد بالنقاط الثلاث؛ إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادلٌ؛ رفع به “ريال مدريد” رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع “إلتشي” رصيده للنقطة الـ 16 في المركز الـ 15، وبذلك يمنح “ريال مدريد” غريمه “برشلونة” فرصة جديدة للحاق به في سلّم الترتيب.

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