منتخب الناشئين يُواجه “تونس والجزائر” في تصفيات أفريقيا

يُواصل المنتخب الوطني تحت سنّ 17 عامًا في معسكره بطرابلس تحضيراته لدورة اتحاد شمال أفريقيا، التي تحتضنها الجزائر والمؤهّلة لكأس أفريقيا في المغرب، العام المقبل.

وسحبت، مساء أمس، قرعة البطولة وسيكون منتخبنا ضيفًا على الجزائر في الـ 18 من يناير في أولى مواجهته بشمال أفريقيا، بينما سيلتقي المنتخب الوطني نظيره التونسي يوم الـ 21 من يناير المقبل إذ سيحتضن ملعب “5 يوليو” جميع المواجهات، وسيتأهل منتخب واحد فقط إلى نهائيات كأس أفريقيا في المغرب 2021.

يُذكر أن المنتخب الوطني قد بدأ تحضيراته، منذ أكثر من شهر في العاصمة طرابلس ويسعى للتواجد في كأس أفريقيا العام المقبل.

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