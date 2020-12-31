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تأجيل “قرعة الممتاز” بعد امتناع الأندية عن المشاركة

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر مقربة من الاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل قرعة الدوري الممتاز، التي كان من المفترض أن تُجرى ظهر اليوم في طرابلس.

ورفضت أندية المنطقة الشرقية انطلاق الدوري قبل حصولها على الدعم المالي، كما أعلنت مقاطعتها للقرعة؛ لذلك اختارت لجنة المسابقات تأجيل القرعة إلى الخامس من يناير المقبل.

من جهته، لم يُعلن اتحاد الكرة، في بيان رسمي، حتى الآن، خبر تأجيل القرعة، واكتفى بتسريب الخبر إلى بعض الوسائل الإعلامية فقط.

ويسعى اتحاد الكرة إلى إيجاد حل سريع يقضي بتوفير الدعم المالي للأندية المقاطعة حتى تتسنى إقامة الدوري الممتاز في موعده المحدد.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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