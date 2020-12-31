2020 عامٌ رياضي آخر يذهب دون تحقيق إنجازات للرياضة الليبية

كالعادة يمر عام آخر على الرياضة الليبية مليء بالإخفاقات ودون تحقيق أي انجازات في كافة الألعاب الرياضية التي يشرف عليها الاتحاد العام الليبي واللجنة الأولمبية الليبية.

فالجمهور الرياضي الليبي لن يبرر هذه الإخفاقات بتفشي فايروس كورونا الذي عطل القطاع الرياضي في البلاد، أو بدعوى الحروب التي أنهكت المواطن والرياضة، فلم يستطيع اتحاد الكرة حتى إقامة الدوري الذي انطلق في جل الدول.

إخفاق متوقع

أول إخفاق رياضي هذا العام الذي لم تقم به أي نشاطات رياضية تذكر كان من نصيب المنتخب الوطني لكرة القدم عندما فقد فرصة الترشح إلى أمم إفريقيا 2021 بعد ما كانت حظوظه في انتزاع ورقة الترشح سانحة وممكنة لأبناء الفر سان.

فقد حطمت غينيا الاستوائية آمال المنتحب في الترشح بخسارته أمامها ذهابا وإيابا، وضاعت الفرصة التي كانت تغير سير المجموعة، ليؤكد المنتخب خروجه من المنافسة بثلاث خسائر،إحداها أمام تونس، وفوز على المنتخب التنزاني لتبقى في انتظاره مبارتان تحصيل حاصل.

إذن مزاولة الرياضية

وبعد فشل المنتخب في التصفيات الإفريقية أعلنت لجنة الأزمة بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق في أكتوبر الماضي العودة التدريجية للنشاط الرياضي وفق إجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة أن عودة استئناف النشاط الرياضي ستكون وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية لمكافحة فيروس كورونا مع ضرورة الحفاظ على “البروتوكول الرياضي”.

إعطاء الأمل

وأحيا اتحاد كرة الطائرة آمال عودة النشاط الرياضي الليبي بانطلاق منافسات الدوري بنظام 3 مجموعات موزعة حسب النطاق الجغرافي، المنطقة الشرقية، والغربية والوسطى.

وشارك في الدوري للموسم 2020/2021 15 فريقا حيث ضمت المجوعة الأولى فرق: الأهلي بنغازي، النصر، الهلال،المروج، البراق.

في حين جاءت فرق السويحلي، الاتحاد المصراتي، التحدي طمينة، الإفريقي زليتن، التصدي في المدموعة الثانية، بينما ضمت المجموعة الثالثة: الاتحاد، الأهلي طرابلس، الوحدة، الجزيرة، اساريا.

الدوري المنتظر

فيما أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم ولجنة المسابقات الـ15 من يناير القادم موعدا لانطلاق منافسات الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2020/2021.

وحددت لجنة المسابقات موعدا لإجراء القرعة التي ستكون في الـ31 من ديسمبر الحالي، دون أن توصح آلية إقامة الدوري المرتقب.

إنجاز فردي يذكر

ولأن تاريخ ليبيا المشرف دائما ما كان مشرّفا في الألعاب الفردية؛ نجح بطل كمال الأجسام الليبي كمال القرقني في الظفر بفضية بطولة “مستر أولمبيا” لعام 2020، التي تعد أقوى بطولات العالم في كمال الأجسام.

فقد وصل القرقني إلى نهائيات هذه البطولة التي أقيمت في ديسمبر الجاري بمدينة “أورلاندو” الأمريكية بعد عرض مكثف أمام أبطال كمال الأجسام في العالم، وظفر المصري رامي السبيعي بذهبية البطولة.

وفي إنجاز فردي آخر توج لاعب المنتخب الوطني للعبة “الجودو” “على عمر النائلي” بالميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا للجودو المقامة في مدغشقر لوزن 100 كجم.

مشاركات قد تعيد الفرحة

هذا ويختتم هذا العام باستمرار مشاركة الفرق الليبية الأهلي بنغازي والاتحاد والأهلي طرابلس في البطولات الإفريقية لكرة القدم، وقد قدمت هذه الفرق مستوى جيدا في مباريات الذهاب.

حيث فرض الأهلي بنغازي التعادل السلبي على الترجي التونسي في بطولة أبطال إفريقيا، وخسر الاتحاد مباراة الذهاب بهدف دون رد أمام “بيراميدز” المصري ضمن منافسات الدور 32 للكونفيدرالية الإفريقية، وفي ذات البطولة فقد الأهلي طرابلس نتيجة مباراته أمام الاتحاد المنستيري التونسي بهدفين دون مقابل.

منتخب واعد

وقدم منتخبنا الوطني لكرة القدم للشباب أداء جيدا في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا بموريتانيا.

وفاز المنتخب على نظيره الجزائري، وتعادل مع منتخب المغرب القوي إلا أنه لم يوفق في بلوغ النهائيات بعد فقدانه مباراته الحاسمة مع المنتخب التونسي الذي جرت البطولة على أرضه بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة للمباراة التى كان يحتاج منتخبنا الوطني لنقطة التعادل للتأهل للنهائيات الأفريقية.

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