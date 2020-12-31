مُجهّزة بآلات عالية الجودة.. “السويحلي” يفتتح صالة القوة البدنية

تواصل إدارة نادي “السويحلي” الاهتمام بالبنية التحتية لمرافق النادي حيث افتتحت، مساء الثلاثاء، صالة القوة البدنية.

وتحتوي الصالة الجديدة لنادي “السويحلي” على تجهيزات وآلات رياضية ومعدات خاصة بالإعداد البدني، وجميعها ذات جودة عالية ومقاييس عالمية.

وقد افتتحت الصالة من أجل توفير كل الخدمات لرياضيي النادي، وشهد حفل الافتتاح تكريم عدة شخصيات ساهمت في إنجاح العمل داخل النادي لسنوات طويلة.

وكرمت إدارة “السويحلي” كذلك أعضاء فريق الملاكمة الذين تُوّجوا بالميداليات الذهبية بعد مشاركتهم على مستوى المنطقة الغربية بمدينة طرابلس.

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