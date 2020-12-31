أبوسليم يتفوق وديا على خليج سرت

ضمن استعداداتهما لانطلاق الدوري المزمع بدايته في منتصف شهر يناير خاض فريقا أبوسليم وخليج سرت مباراة ودية في ملعب طرابلس الدولي انتهت بفوز الأول بهدف دون مقابل.

وجاء هدف فريق أبوسليم الوحيد بواسطة لاعبه جمعة أبورقيقة في الدقيقة الثمانين.

وقام المدربان جمال خميس من ناحية خليج سرت وحمدي بطاو من جانب أبوسليم بإشراك مجموعة كبيرة من لاعبيهما بهدف اختيار الأسماء الأكثر جاهزية لانطلاق الدوري الممتاز ولضمان الظهور بشكل جيد والمنافسة على اللقب.

ويقيم نادي خليج سرت هذه الفترة معسكرا تحضيريا لانطلاق الدوري الممتاز في مدينة طرابلس بينما يستعد أبوسليم للموسم الجديد بسلسلة من المباريات الودية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية