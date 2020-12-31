أواسط المروج لكرة اليد يلتقون مختلط أندية بنغازي “وديا”

احتضنت مدينة المرج مساء الأربعاء مباراة ودية في كرة اليد جمعت بين فريقي مختلط المروج لفئة الاواسط أمام مختلط أندية بنغازي.

تأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة إذ سيعتمد الفريق الأول الموسم القادم على عدد من لاعبي فئة الاواسط إضافة لنجوم الفريق الأول.

يذكر أن فريق المروج الأول لكرة اليد قد تأهل الموسم الماضي الذي لم يكتمل لنهائي الكأس ونهائيات الدوري بعد أن تصدر مجموعة المنطقة الرابعة وتأهل لنهائيات ليبيا ويسعى لمواصلة تألقه هذا الموسم أيضا من خلال إعطاء الفرصة للاعبين الشباب.

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