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“الشباب والرياضة” تُواصل تنظيم مهرجان” ليبيا السلام”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستضيف مدينة طرابلس، هذه الأيام، فعاليات مهرجان “ليبيا السلام”، الذي تنظمه الهيئة العامة للشباب والرياضة لقدامى الرياضيين.

ووصل المهرجان إلى يومه الرابع؛ حيث أُقيمت مجموعة من المباريات في مختلف الرياضات منها الكرة الطائرة واليد وكرة القدم.

وتأتي إقامة هذا المهرجان، ضمن خطط عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة؛ لتنقية الأجواء والترفيه عن المواطنين الليبيين، في المرحلة الحالية، في ظلّ وجود العديد من الأزمات وفي مقدمتها فيروس “كورونا”.

وبدأ مهرجان “ليبيا السلام” في عيد الاستقلال، بمشاركة واسعة وفعالية من قبل الرياضيين القدامى في هذا الحدث الرياضي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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