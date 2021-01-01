تحضيراً للممتاز.. “الاتحاد المصراتي” يتعادل وُدّيًا مع “الظهرة”

تعادل فريقا “الاتحاد المصراتي” و”الظهرة” وُدّيًا، بهدف لمثله، على ملعب مصراتة الدولي، ضمن تحضيرات الفريقيْن لانطلاق النشاط الرياضي في منتصف شهر يناير.

وسجّل المهاجم أحمد القديري هدف فريق “الاتحاد المصراتي” في الشوط الأول، بينما أهدر زميله، أيمن عمير، ركلة جزاء.

ويخوض فريق “الاتحاد المصراتي”، هذه الفترة، مجموعة كبيرة من المباريات الوُدّية؛ ضمن تحضيراته لبداية الدوري الممتاز، ورغبة منه في المنافسة خلال هذا الموسم، تحت قيادة المدير الفنّي، رضا عطية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن انطلاق الدوري الممتاز في منتصف شهر يناير الحالي، بعد توقف دام لحوالي عامين.

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