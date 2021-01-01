“زعبية” يفسخ عقده مع “الاتحاد”.. ويقترب من “المدينة”

أعلن المهاجم الدولي، محمد زعبية، فسخ عقده مع نادي “الاتحاد”، ونشر على حسابه الخاص على تطبيق “انستغرام”، أن علاقة 20 عامًا، تنتهي اليوم، في إشارة إلى السنوات التي قضاها مع نادي “الاتحاد”.

وحسب منشورات “زعبية”؛ فإن فسخ العقد لم يكن بالطريقة المثالية، إذ عبّر اللاعب عن غضبه، بسبب تركه لناديه بهذه الطريقة.

وبعد ذلك؛ سارع رئيس الجمعية العمومية بنادي “المدينة”، علاء الدابة، بنشر رقم “27”، وهو الرقم الذي يرتديه “زعبية” إلى جانب اللونين “الأبيض والأسود” اللذين يُمثلان نادي “المدينة”، مضيفًا كلمة “قريبًا”.

وبات انتقال المهاجم الدولي إلى صفوف “الحواتة”، وشيكًا، خاصة أن النادي أعرب، في أكثر من مناسبة، عن رغبته في التعاقد مع “زعبية”.

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