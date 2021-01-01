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في ثاني مواجهة خلال أسبوعين.. “الهلال” يهزم “الصداقة” وُدّيًا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حلّ فريق “الهلال” ضيفًا على نظيره “الصداقة”، في “شحات”، خلال لقاء وُدّي، ضمن تحضيرات الفريقيْن لانطلاق الدوري الممتاز.

وحسم فريق “الهلال”، نتيجة المباراة بهدف دون ردّ، جاء عن طريق أسامة شريف.

ويعتبر هذا اللقاء الوُدّي هو الثاني للفريقيْن؛ حيث أقيم اللقاء الأول، الأسبوع الماضي، على أرضية ملعب بنينا، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويسعى “الهلال”، بقيادة طارق ثابت، إلى الوصول لأعلى درجات الاستعداد قبل خوض منافسات البطولة العربية والدوري الممتاز، بينما يسعى “الصداقة”، بإشراف الجزائري مجدي الكردي، إلى مواصلة تألّقه في الدوري الممتاز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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