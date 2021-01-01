في ثاني مواجهة خلال أسبوعين.. “الهلال” يهزم “الصداقة” وُدّيًا

حلّ فريق “الهلال” ضيفًا على نظيره “الصداقة”، في “شحات”، خلال لقاء وُدّي، ضمن تحضيرات الفريقيْن لانطلاق الدوري الممتاز.

وحسم فريق “الهلال”، نتيجة المباراة بهدف دون ردّ، جاء عن طريق أسامة شريف.

ويعتبر هذا اللقاء الوُدّي هو الثاني للفريقيْن؛ حيث أقيم اللقاء الأول، الأسبوع الماضي، على أرضية ملعب بنينا، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويسعى “الهلال”، بقيادة طارق ثابت، إلى الوصول لأعلى درجات الاستعداد قبل خوض منافسات البطولة العربية والدوري الممتاز، بينما يسعى “الصداقة”، بإشراف الجزائري مجدي الكردي، إلى مواصلة تألّقه في الدوري الممتاز.

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