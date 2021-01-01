موسم استثنائي للدوري الإيطالي يشهد تألق ميلان من جديد

يعود الدوري الإيطالي للواجهة من جديد بعد توقف لمدة أسبوعين بسبب عطلة أعياد الميلاد لتعود معه المنافسة والإثارة فهذه النسخة من الدوري الإيطالي تختلف عن سابقاتها التسعة التي سيطر عليها يوفنتوس، إذ يبدو البيانكونيري في أفضل حالاته هذا الموسم، فتراجعه للمركز بعد مرور أربع عشرة جولة أمر لم نعتد عليه، خاصة بعد هيمنة السيدة العجوز على الكالشيو لتسع سنوات متتالية

ويشهد هذا الموسم منافسة مختلفة، وربما المفاجأة الأبرز هي سيطرة ميلان على صدارة الترتيب فمنذ قدوم زلاتان اصبح للروسونيري روح جديدة كان قد فقدها عشاق الكرة الإيطالية منذ سنوات، ميلان هو المنافس الأبرز هذا الموسم فالفريق اللومباردي لم يتعرض لأي خسارة في الدوري هذا الموسم.

وقد أضحت المنافسة في السيريا آ محتدمة بين قطبي ميلانو فالجار الإنتر ايضا عاد من جديد وبقوة للمنافسة عقب خروجه من دوري أبطال أوروبا ونقطة واحدة فقط تفصل الغريمين عن المنافسة، ويسعى النيراتزوري بقيادة كونتي لإنقاذ الموسم بالمنافسة على اللقب حيث كان في الموسم الماضي قريبا جدا من تحقيق اللقب إذ أنهى الموسم بفارق نقطة واحدة عن البطل يوفنتوس

وعلى الجانب الآخر ينافس فريق العاصمة أيضا على قمة الترتيب فروما حجز المركز الثالث في سلم الكالشيو ولا يزال يضيق الخناق على قطبي ميلانو، فيما سيكون لنابولي حظوظ للمنافسة على اللقب هذا الموسم خاصة بعد أن تم إلغاء العقوبة بخصم نقطة من رصيده وكذلك إعادة مباراته مع يوفنتوس والتي كان الأخير قد ظفر بنقاطها بعد تغيب فريق الجنوب عن المباراة بسبب منعه من السفر بقرار من السلطات في المدينة، وبعودة المنافسة فإننا على موعد مع أفضل نسخة من الدوري الإيطالي لم نشهد مثيلا لها منذ سنوات طويلة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية