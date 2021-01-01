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السنوسي الهادي يقود العربي لربع نهائي الكأس

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد اللاعب الدولي الليبي السنوسي الهادي فريقه العربي للتأهل إلى ربع نهائي كأس ولي العهد الكويتي على حساب نظيره الشباب

وسجل السنوسي الهادي هدف التأهل في الدقيقة 87 من علامة الجزاء ليتأهل بذلك العربي إلى الدور ربع النهائي حيث سيواجه نظيره القادسية يوم الاثنين المقبل.

وكان العربي قد توج الموسم الماضي بكأس أمير الكويت ويأمل بضم كأس ولي العهد أيضا إلى خزائنه، ويعد الدولي الليبي السنوسي الهادي أحد أبرز المحترفين في الدوري الكويتي منذ انضمامه للعربي الموسم الماضي إذ قدم مستويات كبيرة لاقت إشادة واسعة من الصحافة الرياضية في الكويت

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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