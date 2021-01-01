السويحلي يتعثر في مواجهته الودية أمام آساريا

التقى فريقا أساريا والسويحلي وديا مساء أمس الخميس على ملعب الريف في مدينة الخمس ضمن تحضيرات الأندية الليبية لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وحسم المباراة الودية أبناء الزاوية بهدف دون رد جاء عن طريق عبد المالك بلقاسم من علامة الجزاء عقب عرقلة مهاجم آساريا أمجد بن عبدي، وحاول مدربا الفريقين إشراك أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على جاهزيتهم البدنية، إذ ينشط آساريا في دوري الدرجة الأولى وسيقوده هذا الموسم المدرب أكرم الهمالي، بينما يعد السويحلي من أبرز فرق الممتاز ويشرف عليه المدرب الوطني جلال الدامجة

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