سلة المروج تقدم مدربها الجديد الصربي “ديجان تومك”

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عقدت إدارة نادي المروج مساء اليوم الجمعة مؤتمر صحفي بقاعة المرحوم بشير جودة بمدينة المرج، قدمت من خلاله المدرب الجديد للفريق الأول لكرة السلة الصربي “ديجان تومك” .

وسبق تقديم المدرب مراسم توقيع العقد وسط حضور لافت لرئيس وأعضاء إدارة نادي المروج وعدد من متابعي النادي ووسائل الإعلام .

ويمتلك المدرب “تومك” خبرة كبيرة في ملاعب كرة السلة الأوربية والعربية، حيث سبق وأن قاد أندية “اتحاد جدة، والأهلي جدة، والهلال في السعودية، والمغرب الفاسي، والرفاع، والاتحاد البحريتين، والسد القطري، والكويت الكويتي” إضافة إلى إشرافه على عدة فرق في صربيا وقبرص .

وعلى مستوى المنتخبات كان للمدرب الصربي تجارب مع منتخبات الكويت والسعودية ويوغسلافيا .