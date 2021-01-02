تأسيس رابطة مشجعي نادي الأهلي بنغازي في بلدية سلوق

سلوق 02 يناير 2021 (وال)- شهدت بلدية سلوق، تأسيس رابطة مشجعي نادي الأهلي بنغازي، بحضور عدد من لاعبي النادي وقدامى الرياضيين والطاقم الإداري والفني، إضافة إلى رابطة مشجعي النادي الأهلي بسلوق وجماهيره.

هذا وجاء ذلك خلال احتفالية أقيمت مساء السبت، بمشاركة منظمة الأحرار للطفولة، تخللت الاحتفالية تقديم عملا غنائيًا تشجيعًا لفريق نادي الأهلي لكرة القدم بالتزامن مع استعداده للقاء الترجي التونسي في إياب أبطال أفريقيا. (وال- سلوق) ع م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال