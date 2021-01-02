“مانشستر يونايتد” يُشعل صراع الصدارة في “البريميرليغ”

عاد “مانشستر يونايتد”، من جديد، للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي؛ حيث أصبح “الشياطين الحمر”، اليوم، في صدارة الدوري بالتساوي مع “ليفربول” في النقاط؛ عقب مرور 16 جولة من “البريميرليغ”.

فوز “المانيو “على “أستون فيلا”؛ منحه الصدارة، حيث تقدّم “مانشستر يونايتد” على أرضية ملعب “الأولد ترافورد”، عن طريق أنتوني مارسيال، في الدقيقة الـ 40، لكن الضيوف استطاعوا العودة في النتيجة في الدقيقة الـ 52 عن طريق بيرتراند تراوري.

وكانت رغبة “رجال سولسكاير” في اعتلاء الصدارة، كبيرة، حيث أضاف نجم “المانيو”، برونو فيرنانديز الهدف الثاني من علامة الجزاء، ويحقّق “مانشستر يونايتد” فوزًا ثمينًا جعله يتصدر جدول الترتيب بالتساوي مع “ليفربول” بـ 33 نقطة لكل منهما، بينما تجمّد رصيد “أستون فيلا” عند 26 نقطة في المركز الخامس.

وسيُشعل فوز “مانشستر يونايتد”؛ المنافسة في قمة الترتيب، خاصة أن “الشياطين الحمر” يعرفون جيدًا الطريق إلى منصات التتويج في “البريميرليغ

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