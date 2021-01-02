قبل مباراة الترجي .. بعثة الأهلي بنغازي خالية من كورونا

أعلن المركز الاعلامي للنادي الأهلي بنغازي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم خالية من فيروس كورونا قبل في الفحوصات التي أجريت قبل التوجه لتونس لمواجهة الترجي إيابا.

وستتجه بعثة الاهلي بنغازي في الساعات القليلة القادمة لمواجهة فريق الترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا لتحديد هوية المتأهل لدور المجموعات بعد انتهاء مباراة الذهاب في ملعب بيترو سبورت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويدخل ممثل ليبيا المباراة مفتقدا لخدمات مهاجمه الجديد الإيفواري إبراهيما واتارا الذي تعرض للإصابة وقررت إدارة النادي

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