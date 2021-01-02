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قبل مباراة الترجي .. بعثة الأهلي بنغازي خالية من كورونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الاعلامي للنادي الأهلي بنغازي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم خالية من فيروس كورونا قبل في الفحوصات التي أجريت قبل التوجه لتونس لمواجهة الترجي إيابا.

وستتجه بعثة الاهلي بنغازي في الساعات القليلة القادمة لمواجهة فريق الترجي في إياب دوري أبطال أفريقيا لتحديد هوية المتأهل لدور المجموعات بعد انتهاء مباراة الذهاب في ملعب بيترو سبورت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويدخل ممثل ليبيا المباراة مفتقدا لخدمات مهاجمه الجديد الإيفواري إبراهيما واتارا الذي تعرض للإصابة وقررت إدارة النادي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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