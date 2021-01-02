الأهلي طرابلس في “مهمة صعبة” أمام الاتحاد المنستيري

بعد خسارته غير المتوقعة أمام الاتحاد المنستيري لحساب ذهاب الدور 32 من الكونفدرالية الأفريقية، باشر الأهلي طرابلس تحضيراته لموقعة الإياب بصمت تام.

ورغم أن مهمة ممثل ليبيا لن تكون سهلة فإن رجال القادري قادرون على تحقيق المهمة وخطف ورقة العبور إلى الدوري المقبل.

ووصلت بعثة الاهلي طرابلس أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة التي ستكون حاضنة لمباراة الإياب، فيما ستتواصل تحضيرات الأهلي إلى يوم المباراة وسيحاول الإطار الفني إعداد اللاعبين نفسيا وبدنيا لهذه الموقعة.

فالأهلي طرابلس عودنا طوال السنوات الماضية على المنافسة في بطولات القارة السمراء ولكن هذا العام استثناء لأن رفاق نشنوش سيحاربون لآخر دقيقة في المباراة لأجل ضمان العبور والتأهل للدوري المقبل لإسعاد الجماهير الأهلاوية العريضة.

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