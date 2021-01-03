منتخب الناشئين يصل لتونس تحضيرًا لتصفيات شمال أفريقيا

أخبار ليبيا24

وصلت بعثة منتخب ليبيا للناشئين إلي تونس أمس السبت وذلك استعدادا للدخول في معسكر تدريبي للمشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للناشئين والتي ستقام بالجزائر والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وأوقعت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب ليبيا لنظيره المنتخب الجزائري يوم 18 يناير الجاري في الجولة الافتتاحية .