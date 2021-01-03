اخبار الرياضة

منتخب الناشئين يصل لتونس تحضيرًا لتصفيات شمال أفريقيا

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

وصلت بعثة منتخب ليبيا للناشئين إلي تونس أمس السبت وذلك استعدادا للدخول في معسكر تدريبي للمشاركة في تصفيات بطولة شمال أفريقيا للناشئين والتي ستقام بالجزائر والمؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وأوقعت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب ليبيا لنظيره المنتخب الجزائري يوم 18 يناير الجاري في الجولة الافتتاحية .

هذا وسيلتقي المنتخب الليبي منافسه التونسي يوم 21 من يناير وفي ختام البطولة يلتقي منتخب الجزائر نظيره التونسي يوم 24 يناير.

ويشرف على تدريبات منتخب ليبيا لصنف الناشئين المدرب الوطني محمد العنقار.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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