 تصريح (الرعيض) عن الموسم الرياضي 2021

بنغازي 3 يناير 2021 (وال) صرح رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتيه المهندس “جمال الرعيض” عن الموسم الرياضي 2021 للاتحاد العام الليبي للكاراتيه، والتي ستكون انطلاقته خلال شهر مارس بالمنطقة الشرقية ببطولة الأندية الأولي لاختبار منتخبات الأندية للفئات من 13 سنة فما فوق.

وسيكون هذا تحت إشراف الاتحاد العام، وبتنظيم من الاتحاد الفرعي بنغازي – سلوق كما ستكون بطولة الأندية الأولى لاختبار منتخبات للفئات من 13 سنة فما فوق، بمنطقة الغربية، خلال شهر مارس تحت إشراف الاتحاد العام وبتنظيم الاتحاد الفرعي طرابلس.

وأضاف “الرعيض” فيما يخص بطولة الأندية الثانية بمنطقة الشرقية، خلال شهر يونيو للفئات من 13 فما فوق، بإشراف من الاتحاد العام، وبتنظيم الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر وفيما يخص المنطقة الغربية، بطولة الأندية الثانية للفئات 13 فما فوق خلال شهر يونيو، بإشراف الاتحاد العام وبتنظيم الاتحاد الفرعي مصراته.

وعن بطولة الأندية الثالثة أضاف “الرعيض” بمنطقة الشرقية خلال شهر سبتمبر للفئات من 13 سنة فما فوق تحت إشراف الاتحاد العام، وتنظيم الاتحاد الفرعي الخليجوالمنطقة الغربية، شهر سبتمبر للفئات 13 سنة فما فوق.

وفيما يخص بطولة الأندية الفرق (كاتا- كومتي) أضاف “الرعيض” ستكون خلال شهر أكتوبر بمنطقة الشرقية بإشراف الاتحاد العام بمدينة رأس لانوف.

وعن الدورات التدريبية لموسم الرياضي 2021،قال “الرعيض” بأن أول الدورات خلال شهر إبريل بالمنطقة الشرقية والغربية والاتحادات الفرعية.

الجدير بالذكر أن الدورة الرياضية تحت إشراف الاتحاد العام وبالتنسيق مع مركز دورات مختص ومعتمد باستخدام بتطبيق Zoom عن بعد.

هذا وستكون دورة المدربين خلال شهر مارس الاتحاد الجبل الأخضر وخلال شهر مارس الاتحاد مصراته، وبتكليف لجنة لمنح رخصة مدرب ( أولى- ثانية ) وتجديد رخصة المدربين السابقة، بتكليف لجنة لإقامة دورة محلية تمهيدية معايشة رياضية .

وفيما يخص دورة الحكام درجة (أولى – ثانية ) خلال شهر يناير بنغازي وطرابلس ولجنة نخبة الحكام ( دولي – قارئ) مكلفة من الاتحاد العام لدورة الترقية.

وفيما يخص دورة الممتحنين ( أولى- ثانية ) شهر يناير في بنغازي وطرابلس وبتكليف لجنة من الاتحاد العام لإقامة دورة رخصة ممتحن درجة.

وأضاف “الرعيض” أن امتحانات الأحزمة الأسود من ( دان 1- إلى دان 4 ) شهر يناير المنطقة الشرقية و الغربية بتكليف لجنة امتحانات من الاتحاد العام من الاتحاد العام على مستوى المنطقتين.

وعن تطوير الحكام والمدربين ستكون خلال شهر فبراير جميع المناطق تطوير الحكام وبتكليف الاتحاد العام حكم دولي لإقامة دورة لغة إنجليزية مصطلحات الحكام على مستوى ليبيا بتطبيق( (Zoom).

كما أنه سيتم تطوير المدربين بدولة مصر ،لمدة أسبوعين للمدربين الذين تم ترشيحهم بالدورات التمهيدية.( وال ـ بنغازي) رع

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