المحلة يتعادل مع الظهرة في ودّية شهدت تقارباً في المستوى

دشن نادي المحلة الرياضي ملعبه الجديد ذا الأرضية الصناعية بإقامة مباراة ودية جمعت بين فريقه الأول وفريق الظهرة.

وشهدت المباراة تقاربا في المستوى بعد أن هيمن أبناء المدرب المخضرم “عبدالرؤوف بنور” على الشوط الأول وأنهوه لمصلحتهم بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني فرض البرتقالي أسلوبه المميز واستطاع إدراك التعادل وكاد أن يحقق الانتصار لولا تسرع لاعبيه بالإضافة لقيام المدرب “حسين الدالي” بالعديد من الاستبدالات بهدف الاطمئنان على جاهزية جميع لاعبيه، خاصة الوافدين الجدد والصاعدين من فئة الأواسط.

وانتهى هذا اللقاء بالتعادل بين الفريقين ضمن استعداداتهما للموسم الجديد سواء الممتاز للمحلة أو الدرجة الأولى للظهرة.

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