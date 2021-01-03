اتفاق على تفعيل دور “بيوت الشباب”.. وإعادة تأهيلها

انعقد بفندق باب البحر في طرابلس وتحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة الاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية لجمعية بيوت الشباب الليبية وذلك بمشاركة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية بيوت الشباب بمختلف مدن ليبيا في الشرق والغرب والجنوب.

وتطرق هذا الاجتماع الذي تواصل لثلاثة أيام لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتطوير بيوت الشباب وخدمة الشباب والبيئة والمجتمع في كل أنحاء البلاد.

وخرج كذلك بنتائج إيجابية للغاية بعدما اتفق الحضور على تفعيل دور بيوت الشباب وإعادة تأهيلها حتى تعود لدورها في خدمة الشباب وتوعيته ليسهم في الرقي بوطنه ونهوضه نحو مستقبل أكثر إشراقا وتطورا.

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