اخبار الرياضة

اتفاق على تفعيل دور “بيوت الشباب”.. وإعادة تأهيلها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انعقد بفندق باب البحر في طرابلس وتحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة الاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية لجمعية بيوت الشباب الليبية وذلك بمشاركة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية لجمعية بيوت الشباب بمختلف مدن ليبيا في الشرق والغرب والجنوب.

وتطرق هذا الاجتماع الذي تواصل لثلاثة أيام لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتطوير بيوت الشباب وخدمة الشباب والبيئة والمجتمع في كل أنحاء البلاد.

وخرج كذلك بنتائج إيجابية للغاية بعدما اتفق الحضور على تفعيل دور بيوت الشباب وإعادة تأهيلها حتى تعود لدورها في خدمة الشباب وتوعيته ليسهم في الرقي بوطنه ونهوضه نحو مستقبل أكثر إشراقا وتطورا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • إدارة القصاص:
    3 يناير، 2021 الساعة 3:50 م

    رصد عسكري اطباء في مستشفيات يقومون بسرقة أسطوانات الاكسجين وتهريبها لعياداتهم الخاصة ـلصالح النوادي الرياضية ـ وتم التبليغ عن إقفال النوادي عسكرياً الاسبوع الماضي ـ ولم يتم التنفيذ وهذا سبب نقص في المعدات الصحية داخل المرافق العامة وموت المرضى فالمستشفيات بسبب انشغال ادارة البلديات في التزوير وهذا تقصير من إلأدارة العامة للصحة وعدم الألتزام بالبرنامج الأصلاحي والعزل والتوظيف والمحاسبة القضائية لخريجي القطاع الصحي والتوجيه التربوي الليبي.

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