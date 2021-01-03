لبحث المشاركات الخارجية.. عمومية “رفع الأثقال” تجتمع في طرابلس

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لرفع الأثقال اجتماعها السنوي بقاعة الاجتماعات بفندق باب البحر بطرابلس.

وحظي الاجتماع بحضور جميع مندوبي الأندية المنتسبة لاتحاد اللعبة من مختلف أنحاء البلاد وبحضور “خالد المهلهل” رئيس الاتحاد الأفريقي لرفع الأثقال.

وكانت أبرز محاور هذا الاجتماع مناقشة عضويات الأندية والنظام الأساسي واستئناف المسابقات الرسمية وقفل ميزانية العام الماضي وكذلك التطرق لملف المشاركات الخارجية.

وكان عدد الحضور في هذا الاجتماع كبيرا من مختلف الأندية التي رغبت في بداية عام جديد على أسس صحيحة.

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