لاعب منتخب الشباب “غيضان” ينتقل إلى “الصفاقسي” التونسي

انتقل لاعب المنتخب الوطني للشباب، فرج غيضان، إلى صفوف النادي “الصفاقسي” التونسي بعقد يمتدّ لثلاثة مواسم.

ويعتبر “غيضان”، وهو من مواليد 2001، أحد أبرز لاعبي منتخب الشباب في المباريات التي أُقيمت، خلال الفترة الماضية، في تونس.

وغادر منتخب الشباب، سباق التأهل لبطولة أمم أفريقيا موريتانيا 2021، عقب خسارته مباراته الأخيرة أمام تونس، بهدف دون ردّ، والتي تأهّلت إلى جانب المغرب.

وأصبح لاعبو منتخب الشباب محطّ أنظار العديد من الأندية العربية بفضل أدائهم في البطولة العربية، في شهر فبراير من العام الماضيـ والتي تبعتها المشاركة ببطولة شمال أفريقيا الأخيرة.

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