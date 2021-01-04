استعدادا للموسم الجديد.. المدينة يتعاقد مع “عبلو” و”البدوي” 

أخبار ليبيا 24

تعاقدت إدارة نادي المدينة بمدينة طرابلس، الأحد، رسميا مع اللاعبين، سالم عبلو، وأسامة البدوي، وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداد للموسم الرياضي الجديد.

يشار إلى أن اللاعبان يمتلكان تجربة جيدة في عالم كرة القدم، حيث سبق لـ “عبلو” اللعب في صفوف الأهلي طرابلس، كما خاض عدة تجارب احترافية في تونس ومصر، وسبق له نيل شرف ارتداء غلالة المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة.

فيما لعب البدوي في أيضا في صفوف فريق الأهلي طرابلس والنصر، وخاض تجربة احترافية قصيرة مع أولمبيك أسفي المغربي ولم يكتب له النجاح فيها.

ويستمر نادي المدينة بإجراء تحضيراته اليومية بملعب النادي بالعاصمة طرابلس تحت إشراف المدرب الوطني عمر المريمي.