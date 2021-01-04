“بلدي العزيزية” يلتفت إلى مشاكل نادي الساعدية

عُقد في ديوان المجلس التسييري ببلدية العزيزية اجتماع ضم رئيس المجلس التسييري للبلدية، ومدير مكتب المياه والصرف ومدير دائرة الكهرباء ورئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لنادي الساعدية الرياضي الثقافي الاجتماعي.

وتمت في هذا الاجتماع مناقشة عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه نادي الساعدية، وكيفية العمل على توفير بعض الاحتياجات للنادي من أجل أن يقوم النادي بدوره في الترفيه عن الشباب بالتنسيق مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وفي نهاية الاجتماع قام الحاضرون بجولة تفقدية للنادي من أجل حل بعض المشاكل، منها توصيل التيار الكهربائي وكذلك صيانة بئر المياه، وتم خلال هذه الزيارة الاتفاق بين رئيس المجلس التسييري لبلدية العزيزية واللجنة التسييرية للنادي للبدء باستكمال المبنى الإداري الخاص بالنادي من قبل المجلس التسييري خلال الأيام القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية