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تدشين رابطة مشجعي “الأهلي بنغازي” في “سلوق”

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع الحشد الأهلاوي في مدينة “سلوق”؛ لتدشين رابطة المشجعين في المنطقة، بحضور عدد من اللاعبين القدامى، في مقدمتهم نجم “الأهلي بنغازي” والمنتخب الوطني السابق، علي البشاري، واللاعب موسى العقوري، وناجي المغربي، وغيرهم.

بهجةٌ كبيرةٌ؛ غمرت جميع المشاركين في الاحتفال، الذي شهد حضور رؤساء نادييْ “النهر والحرية”؛ لمشاركة مشجعي “الأهلي” ولاعبيه القدامى وإدارته، حفل افتتاح الرابطة.

وتتزامن الاحتفالية الكبيرة لمشجعي “الأهلي” مع مشاركة الفريق بدوري أبطال أفريقيا، وجمهوره يُمنّي النفس بتحقيق التأهّل على حساب “الترجي” التونسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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