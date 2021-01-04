كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد

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أعلن نادي بيراميدز المصري مساء اليوم الإثنين إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج المسحة التي خضع لها الفريق قبل مواجهة الاتحاد غدا الثلاثاء.