اللجنة البارالمبية الليبية تعتمد نظامها الأساسي خلال اجتماع عموميتها

أخبار ليبيا24
ناقشت اللجنة البارالمبية الليبية (لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة ) خلال ، اجتماعها السنوي العادي، اليوم الإثنين بفندق باب البحر في طرابلس، عدد من المواضيع التي تهم اللجنة خاصة التصويت بالإجماع على اعتماد النظام الأساسي للجنة البارالمبية.
وشهد الاجتماع حضور رئيس اللجنة البارالمبية الليبية خالد محمد الرقيبي ونائبه طارق الواعر والأمين العام محمد خليفة، ورؤساء الاتحادات الفرعية واللجان الفرعية التابعة لها، واللجان الفنية العليا للألعاب الرياضية.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي للجنة البارالمبية لسنة 2020 ورزنامة الأنشطة الرياضية لعام 2021 لكل اتحاد ولجنة فنية عليا.
وقامت اللجنة البارالمبية الليبية على هامش الاجتماع بتكريم أسرة الفقيد الهادي النمصي أمين الصندوق السابق باللجنة، وقد استلم التكريم نيابة عن أسرته أعضاء الجمعية العمومية.
وأصدرت الجمعية العمومية خلال الاجتماع قرار تكليف نورالدين عبدالواحد أمينا للصندوق للجنة البارالمبية
وفي ختام الاجتماع تم تكريم الاتحاد الفرعي بنغازي بجائزة أفضل اتحاد فرعي للموسم الرياضي 2019-2020 واستلم التكريم عبدالرحيم الزوي رئيس الاتحاد، وتم تكريم نادي طرابلس لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بجائزة أفضل نادي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة للموسم الرياضي 2019-2020، واستلم التكريم حسين الشريف رئيس النادي.
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