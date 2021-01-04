طرابلس .. اللجنة البارالمبية الليبية تُصوّت بالإجماع على اعتماد نظامها الأساسي

طرابلس 04 يناير 2021 (وال)- عقدت اللجنة البارالمبية الليبية اجتماعها السنوي العادي، بحضور رئيس اللجنة خالد محمد الرقيبي، ونائبه طارق الواعر، والأمين العام محمد خليفة، ورؤساء الاتحادات الفرعية، واللجان الفرعية التابعة لها، واللجان الفنية العليا للألعاب الرياضية.

هذا وتم خلال الاجتماع الذي عقد بفندق باب البحر في طرابلس، التصويت بالإجماع على اعتماد النظام الأساسي للجنة البارالمبية، إلى جانب استعراض التقرير السنوي لسنة 2020، والأنشطة الرياضية لعام 2021 لكل اتحاد ولجنة فنية عليا.

وفي لمسة وفاء من اللجنة البارالمبية الليبية، كرّمت أسرة المرحوم الهادي النمصي أمين الصندوق السابق باللجنة، هذا وقد تم تكليف نور الدين عبد الواحد أمينًا للصندوق خلفًا للراحل الهادي النمصي

في ختام الاجتماع؛ تم تكريم الاتحاد الفرعي بنغازي بجائزة أفضل اتحاد فرعي للموسم الرياضي 2019 – 2020، واستلم التكريم رئيس الاتحاد عبد الرحيم الزوي، وتم تكريم نادي طرابلس لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، بجائزة أفضل نادي لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة للموسم الرياضي 2019 – 2020، واستلم التكريم رئيس النادي حسين الشريف. (وال- طرابلس) ر ع/ ر ت

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