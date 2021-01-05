“ليفربول” يسقط أمام “ساوثامبتون” في الدوري الممتاز

سقط “ليفربول”، على ملعب “سانت ماري”، أمام “ساوثهامبتون” ضمن الأسبوع الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة حسمها مهاجم “ليفربول” السابق، داني إنجز، بهدف في الدقيقة الثانية.

“الريدز”؛ لم يستسلم وكثف من هجماته على شباك مضيفه الذي كان واعيًا لكل تحركات لاعبي “ليفربول”، المدرب النمساوي، رالف هازنهاتل، درس خصمه المتصدر جيدًا، واستطاع التفوق عليه وهذا كان واضحا من خلال ردة فعله بعد فوز فريقه.

خسارة “رفاق محمد صلاح”؛ ستضع صدارة “البريميرليغ” على المحك؛ لأنه في حال فوز “مانشستر يونايتد”، سيتصدر الترتيب بفارق ثلاث نقاط، لكن “ليفربول” لا يزال مُتصدرًا، حتى الآن، في ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة، فيما رفع “ساوثهامبتون” رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية