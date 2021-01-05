إدارة “ريال مدريد” تُقدّم عرضًا جديدًا لـ”راموس”

أكدت إدارة نادي “ريال مدريد” رغبته في التجديد لقائد الفريق، سيرجيو راموس، من خلال تقديم عرض جديد له لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وأكد البرنامج الإسباني الشهير، “الشرنغيتو” أن الطرفيْن لم يتوصلا إلى اتفاق بعد، إذ قدمت إدارة النادي الملكي عرضًا لـ”راموس”؛ لتجديد عقده لمدة موسم واحد بالراتب نفسه، أو التجديد لعاميْن مع تخفيض بنسبة 10% من الراتب، في ظل الأزمة المادية؛ بسبب فيروس “كورونا”.

وكان النجم الإسباني قد أعلن، مسبقًا، أنه يرغب في الاعتزال داخل “ريال مدريد”؛ مما يعني أن الاتفاق على تجديد العقد سيكون وشيكًا.

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