“الأهليّان” يستعدان لموقعتيْ الإياب في البطولات الأفريقية

أسبوع حسم المصير للأندية الليبية في البطولات الأفريقية؛ حيث يشهد كشف أوراق الترشح إلى الأدوار المقبلة.

مواجهة الغد؛ ستكون الأكثر إثارة لأنها تجمع “الأهلي بنغازي”، ممثل ليبيا في دوري الأبطال، ومضيفه “الترجي الرياضي” التونسي.

وقد استطاع “الأهلي” فرض التعادل على “الترجي” في موقعة الذهاب، التي احتضنها ملعب “بتروسبورت”، ولا تزال أمامه 90 دقيقة أخرى لخطف ورقة التأهل.

ويسعى “رفاق شلبي” لبلوغ دوري المجموعات، حيث يحتاجون إلى التعادل الإيجابي أو الفوز لتجاوز هذه المرحلة.

ويبدو أن الفريق التونسي قد بدأ يستعيد عافيته بعد تحقيق الفوز في “كلاسيكو الكرة التونسية”، أمام “النجم الساحلي”، وسط تألّق كبير للنجم الليبي، حمدو الهوني، الذي يعتبر الركيزة الأساسية لـ”الترجي”.

وإذا عرف “الأهلي” كيفية إيقاف “الهوني”؛ فستكون المهمة أسهل.

ممثل ليبيا؛ سيدخل “موقعة رادس” دون أسلحة هجومية، بعد إعلان إصابة نجمه محمد التاورغي، ومن قبلها إصابة الإيفواري، إبراهيما واتارا.

وبخصوص المواجهة الثانية، فستكون الأصعب، نظرًا لأن “الأهلي طرابلس” قد مُني بخسارة بهدفيْن دون ردّ أمام “الاتحاد المنستيري” على ملعب مصطفى بن جنات في ذهاب الدور الـ 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وستكون المهمة صعبة على “رجال المدرب جلال القادري”، فرغم أن “الأهلي” قد واصل تحضيراته في صمت عقب خسارة الذهاب؛ إلا أن جماهيره العريضة لا تزال غاضبةً بعد ظهور الفريق بصورة باهتة أمام “الاتحاد المنستيري”، ولن يرضيها سوى العبور إلى الدور المقبل.

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