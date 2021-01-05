بعد مسحة أولى إيجابية “بيراميدز” يؤكد سلبية المسحة الإضافية لفريقه قبل مواجهة الاتحاد

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أعلنت إدارة “بيراميدز المصري” أن المسحة الإضافية التي خضع لها الفريق كانت سلبية وخالية من فيروس كورونا وجاء ذلك قبل ساعات من لقاء الاتحاد اليوم الثلاثاء في جولة الإياب بدور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأجريت للفريق مسحة أولى أظهرت إصابة 8 لاعبين على رأسهم عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا وأحمد فتحي ودودو الجباس.

لكن إدارة “بيراميدز” قررت إجراء مسحة ثانية أكدت سلبية العينة بالنسبة للاعبي الفريق بحسب تأكيدات محمد صلاح المدير الإداري للفريق في بيان رسمي.

وحقق فريق “بيراميدز” الفوز في لقاء الذهاب في ستاد الإسكندرية بنتيجة 1-0 بهدف للغاني جون أنطوي.