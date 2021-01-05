“الاتحاد” السعودي يتأهّل لنهائي البطولة العربية

تأهّل “الاتحاد” السعودي إلى نهائي كأس محمد السادس “البطولة العربية للأندية”، على حساب مواطنه فريق “الشباب”.

وحسم “الاتحاد” موقعة الإياب بنتيجة هدفيْن لهدف؛ إذ افتتح “الشباب” النتيجة مُبكرّا، ومنذ الدقيقة الأولى عن طريق فابيو مارتينيز، لكن “الاتحاد” استطاع العودة في الشوط الثاني عن طريق “روماريو ذا سيلفا وأليكساندر بريوفيتش”.

وبهذه النتيجة؛ تأهل الاتحاد إلى النهائي، مُستفيدًا من نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدفيْن لكل فريق.

ويُواجه “الاتحاد”، في النهائي، المتأهّل من مباراة “الإسماعيلي” المصري، و”الرجاء” المغربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية