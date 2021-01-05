الاتحاد يُودع منافسات الكونفدرالية على يد بيراميدز المصري

القاهرة 05 يناير 2021 (وال)- ودّع فريق الاتحاد الليبي منافسات بطولة الكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم مساء الثلاثاء، بعد خسارته أمام بيراميدز المصري في إياب الدور الـــ 32 من البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الدفاع الجوي، توسطها الحكم التونسي هيثم قيراط، حيث دخلها الاتحاد وهو يعي جيدًا صعوبة المهمة، خاصة وأن لقاء الذهاب انتهى بهدف وحيد لمصلحة بيرميدز المصري، ومع مرور الدقائق الأولية للشوط الأول، فاجأ فيها ممثل ليبيا الاتحاد بيراميدز مبكرًا بهدف عن طريق مهاجمه علي مادي.

بيراميدز المصري نظم أوراقة سريعًا معتمدًا على تحركات كل من عبد الله السعيد، وأحمد فتحي، حيث شن لاعبو بيراميدز هجومًا لاذعًا ومستمرًا على مرمى الحارس معاد اللافي،باحثًا فيها الفريق المصري عن هدف التعديل، وتلك الأفضلية والضغط المصري أسفرت عن ركلة جزاء واضحة لبيراميدز في الدقيقة “22” بعدما تم عرقلت المهاجم محمد رمضان من قبل المدافع سند الكوري، نفذها اللاعب عبد الله السعيد معدلا بها نتيجة المقابلة.

انتفاضة بيراميدز لم تتوقف بعدها على مرمى الاتحاد، وظل بيراميدز مسيطرًا على مجريات الملعب بالطول والعرض، وسط مشاهدة من لاعبي الاتحاد اللذين فضلوا التكتل الدفاعي عن الهجومي، ومع مطلع الدقيقة “27” ظهر اللاعب البوركيني إيريك تراوري من مكان غير منظور، مسجلا الهدف الثاني لبيراميدز مستغلا الكرة العرضية التي لعبها زميلة عبد الله السعيد.

المدّ الهجومي لفريق بيراميدز تواصل من لاعبيه، وعند دخول الدقيقة “36” تمكن اللاعب محمد الحباس “الشهير بـ دودو”، من تسجيل الهدف الثالث برأسية ماكرة عانقت شباك الجهة اليمنى للحارس معاد اللافي، لينتهي بعدها الشوط الأول على واقع هذه النتيجة.

في النصف الثاني من المقابلة، أجرى البرتغالي مدرب الاتحاد داك كوستا عدة تغييرات، على أمل العودة للقاء، في المقابل أستمر بيراميدز في تقدمه نحو مرمى معاد اللافي، الذي أبعد في الدقيقة “50” هدف مؤكد من قبل اللاعب المصري إسلام عيسي، وعاد الحارس ذاته في الدقيقة “56” ليبعد تسديدة المهاجم إبراهيم عادل.

في المقابل، نجح بديل الاتحاد عمران سالم في الدقيقة “90” من تسجيل الهدف الثاني لفريقه، وذلك بعد أن قدم فاصل مهاري متلاعبًا بدفاع بيراميدز، واضعًا كرته داخل الخشبات الثلاثة للحارس شريف إكرامي. (وال- القاهرة) س أ / ر ت

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