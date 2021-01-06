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الأهلي طرابلس يودّع الكونفدرالية

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ودّع فريق الأهلي طرابلس منافسات الكونفدرالية عقب تعادله أمام الاتحاد المنستيري التونسي دون أهداف لحساب مباريات الدور التمهيدي.

وأقيمت المباراة في ملعب المقاولون العرب بمصر، حيث كان الأهلي طرابلس الطرف الأفضل في المباراة لكنه أضاع العديد من الفرص وفي مقدمتها ركلة جزاء للمهاجم خالد مجدي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق التونسي بهدفين دون رد وهذا ما مكنه من التأهل للدور القادم من المنافسات الأفريقية.

ورغم الخسارة إلا أن زملاء الغنودي قدّموا مستوى جيدا عكس مباراة الذهاب التي كانت من طرف واحد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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