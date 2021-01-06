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الأهلي بنغازي يخسر بصعوبة أمام الترجي.. ويغادر أبطال أفريقيا

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

غادر الأهلي بنغازي منافسات دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته أمام الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين لحساب الدور 32.

وكان الأهلي بنغازي الطرف الأفضل في المباراة رغم تأخره بهدف جاء من علامة الجزاء في الشوط الأول قبل أن يُعدّل النتيجة بواسطة سعيد النايلي.

وفي الحصة الثانية تقدّم الترجي مجددا لكن الأهلي عاد من علامة الجزاء عن طريق عبدالله العرفي.

وفي الدقائق الأخيرة خطف الترجي هدف الفوز الذي جعله يتأهل لمجموعات أبطال أفريقيا، بينما انتقل الأهلي بنغازي للمنافسة في الدور 32 مكرر من الكونفدرالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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