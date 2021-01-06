دارنس يبرم أربعة انتدابات تحضيرًا للدوري الممتاز

أخبار ليبيا24

أعلنت إدارة نادي دارنس اليوم الأربعاء إبرام أربعة انتدابات لدعم صفوف فريق كرة القدم بالنادي.

وكشفت صفحة النادي على “فيسبوك” عن عودة المدافع السابق للنادي هشام الحمر قادمًا من نادي الأفريقي كما تعاقدت مع أحمد الجبالي قادمًا من نادي المروج.

وقدمت إدارة النصر اللاعب مخلص الماجري قادمًا من نادي الصقور إضافة إلى توقيع عقد حسن حريبة القادم من نادي وفاق أجدابيا.

وكانت إدارة أصفر وأسود درنة قد استقدمت طاقم تونسي للإشراف على الفريق بقيادة المدرب مكرم العامرى و المعد البدني حمدي بن حسن ومدرب الحراس خليل الزيتوني.