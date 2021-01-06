اخبار الرياضة

الفالوجا يفوز ودياً على حساب الظهرة

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن استعدادات فريق الفالوجا وفريق الظهرة للموسم الرياضي الجديد ووسط حضور جماهيري من مشجعي المستضيف أقيمت في ملعب نادي الفالوجا في بلدية سواني بن آدم مباراة ودية في كرة القدم.

وبادر الفالوجا بتسجيل الهدف الأول وبعد دقائق أحرز فريق الظهرة هدف التعادل، وقبل انتهاء زمن الشوط الأول أحرز فريق الفالوجا هدفه الثاني بتسديدة رأسية لتنتهي المباراة بفوز فريق الفالوجا على فريق الظهرة بهدفين لهدف.

وتأتي إقامة مثل هذه المباريات من قبل إدارة نادي الفالوجا استعدادا لاستكمال الأسبوع الأخير من دوري الدرجة الثانية والذي سيجمع الفريق مع العزيمة الماية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب نادى الفالوجا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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