الفالوجا يفوز ودياً على حساب الظهرة

ضمن استعدادات فريق الفالوجا وفريق الظهرة للموسم الرياضي الجديد ووسط حضور جماهيري من مشجعي المستضيف أقيمت في ملعب نادي الفالوجا في بلدية سواني بن آدم مباراة ودية في كرة القدم.

وبادر الفالوجا بتسجيل الهدف الأول وبعد دقائق أحرز فريق الظهرة هدف التعادل، وقبل انتهاء زمن الشوط الأول أحرز فريق الفالوجا هدفه الثاني بتسديدة رأسية لتنتهي المباراة بفوز فريق الفالوجا على فريق الظهرة بهدفين لهدف.

وتأتي إقامة مثل هذه المباريات من قبل إدارة نادي الفالوجا استعدادا لاستكمال الأسبوع الأخير من دوري الدرجة الثانية والذي سيجمع الفريق مع العزيمة الماية يوم السبت المقبل على أرضية ملعب نادى الفالوجا.

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